Gemeente steunt landbouwers met opvallende banners Toon Verheijen

19 september 2020

09u00 1 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel start met een opvallende campagne om het belang van lokale producten te onderstrepen. Met banners wil de gemeente de land- en tuinbouwers en de veeboeren ondersteunen.

“De huidige coronacrisis heeft heel wat inwoners aan het denken gezet over het belang van lokale producenten”, zegt schepen van Landbouw Bob van den Eijnden (CD&V). “Onze lokale boeren en tuinders blijven zijn ondanks de zware en moeilijke coronatijd verder blijven werken. Daar moeten we als plattelandsgemeente fier op zijn. Dit weekend vindt de Dag van de Landbouw plaats. Een land- of tuinbouwbedrijf bezoeken is op deze editie helaas niet mogelijk. Toch wil het lokaal bestuur van Rijkevorsel dit weekend de aandacht vestigen op het werk van onze land- en tuinbouwers.”

Banners

De banners zullen dit weekend bij tal van land- en tuinbouwbedrijven in Rijkevorsel verschijnen. “We willen met deze actie onze lokale boeren en tuinders een hart onder de riem te steken en ze op een positieve manier in de kijker te zetten. Want zij verdienen het om van dit coronajaar toch nog een echt boerenjaar te maken”, aldus de schepen nog.