Gemeente start met proefopstelling voor fietsstraten Toon Verheijen

06 juni 2019

14u47 2 Rijkevorsel De gemeente start vrijdag 7 juni met enkele proefopstellingen voor fietsstraten in het centrum. Dat geldt voor de Leopoldstraat, een gedeelte van de Molenstraat en de Banmolenweg. Binnenkort komt er ook nog een proefopstelling in Sint-Jozef.

De proefopstellingen zullen de komende drie maanden blijven staan en worden daarna geëvalueerd. Als de evaluatie positief is, zullen de fietsstraten definitief worden. In een fietsstraat gelden specifieke regels. Fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken als het een eenrichtingsstraat is of de volledige rijstrook in een straat met dubbelrichtingsverkeer. Fietsers én automobilisten mogen niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur en auto’s mogen ook niet inhalen.