Gemeente start met autodelen via Cambio Toon Verheijen

16 september 2019

14u39 0 Rijkevorsel Inwoners van Rijkevorel kunnen vanaf vandaag ook gebruik maken van een deelauto van Cambio. Naast de elektrische auto van de gemeente zelf, is er ook nog een kleine benzinewagen die gebruikt kan worden.

Het idee om met deelauto’s te beginnen begon een tijdje geleden al te rijpen binnen het gemeentebestuur. “We hebben al een tijdje een elektrische wagen die gebruikt wordt door ons personeel, maar vooral na de uren en in de weekends staat die gewoon stil”, zegt schepen Karl Geens (N-VA). “We wilden die efficiënter gebruiken. Daarop zijn we gesprekken aangegaan met Cambio. Uiteindelijk werd dan beslist om naast onze elektrische wagen nog een tweede voertuig ter beschikking te stellen.”

Cambio is een eenvoudig autodeelsysteem waarbij op vaste standplaatsen auto’s ter beschikking staan die je na reservatie en tegen een vergoeding vrij kan gebruiken. Ideaal voor inwoners die niet zo vaak een wagen nodig hebben. De twee deelwagens op parking pastorij in het centrum. Het gaat om een elektrische Nissan Leaf en een Citroën C3. “De elektrische wagen zal tijdens de werkuren wel vooral gebruikt worden door het personeel van de gemeente en pas na de uren door iedereen die het wil”, zegt Karl Geens. “We denken wel dat het aanslaat omdat we een hele tijd geleden ook een bevraging hebben gedaan. Er zijn, op het bescheiden maandelijks abonnement na, geen vaste kosten. Dit maakt het financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt.”

Inwoners die interesse hebben om in het autodeelsysteem te stappen, kunnen terecht op de gratis infoavond op dinsdag 17 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

http://www.cambio.be