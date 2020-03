Gemeente promoot reflecterende huisnummers: “Kan van levensbelang zijn voor de hulpdiensten” Toon Verheijen

03 maart 2020

20u08 1 Rijkevorsel Inwoners van Rijkevorsel die in 2018 en 2019 nog geen reflecterende huisnummer hebben aangeschaft, krijgen nu opnieuw een kans. De gemeente doet dat om de hulpdiensten het gemakkelijker te maken om bijvoorbeeld in het donker of bij slecht weer gemakkelijker een huisnummer terug te vinden.

Heel wat huisnummers zijn nog altijd moeilijk zichtbaar en/of leesbaar vanop de rijbaan. “De extra seconden of minuten dat de huisarts, ambulance of brandweer vaak ’s nachts of bij slecht weer moet zoeken naar het juiste huisnummer kunnen van levensbelang zijn”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Een reflecterend huisnummer vormt een oplossing voor dit probleem. De huisnummerplaatjes zijn eenvoudig en duidelijk zichtbaar. De zwarte tekst contrasteert met een witte achtergrond. Dankzij de reflecterende achtergrond zijn ze ook in het donker goed zichtbaar.”

Regels

Voor het ophangen zijn er specifieke regels. Een huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en moet evenwijdig hangen met deze weg. Het hangt bij voorkeur op de brievenbus. Indien het huisnummerplaatje niet op je brievenbus past, mag het ook op een omheining of paaltje gehangen worden of op de voorgevel van het gebouw als deze zich niet te ver van de straatrand bevindt.

Goedkope prijs

Het nieuw huisnummerplaatje bestaat uit een aluminiumplaatje dat je makkelijk zelf kunt ophangen met sterke siliconenlijm. Wie ooit geïnvesteerd heeft in een creatief huisnummer, mag dat zeker laten hangen.Je kunt het nieuwe reflecterende huisnummerplaatje dan op een andere plaats hangen, bij voorkeur op je brievenbus. De reflecterende huisnummers kunnen vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2020 besteld worden bij de onthaalbalie in het gemeentehuis voor 1,65 euro. De nummers kunnen vervolgens vanaf 23 april afgehaald worden aan het onthaal.