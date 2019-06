Gemeente krijgt 15.000 euro voor wifinetwerk Toon Verheijen

08 juni 2019

De gemeente krijgt 15.000 euro van Europa voor de installatie van hotspots voor gratis wifi op openbare plaatsen in Rijkevorsel. De Europese Commissie maakt tussen 2018 en 2020 zo’n 120 miljoen euro vrij om gratis wifi te installeren in gemeenten. Bij de tweede aanbesteding begin april kwamen meer dan 10 000 aanvragen binnen voor de € 15 000-vouchers, die werden toegekend op basis van het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Rijkevorsel is één van de Belgische verkozenen en sleept zo een voucher van de 15.000 euro in de wacht. Met die voucher kan het bestuur wifi-hotspots laten installeren op openbare plaatsen in de gemeente waar nog geen gratis wifi beschikbaar is. Het bestuur buigt zich binnenkort over de locatie(s) waar de gratis wifi zal worden geïnstalleerd.