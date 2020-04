Gemeente koopt mondmaskers via Think Pink Toon Verheijen

23 april 2020

De gemeente Rijkevorsel heeft een bestelling geplaatst van 12.000 herbruikbare mondmaskers voor haar inwoners. Daarmee wil de gemeente iedere Rijkevorselnaar tijdens deze coronacrisis een gelijke kans op bescherming garanderen, zodra de exitstrategie duidelijk is. Het gaat om herbruikbare en wasbare mondmaskers in verschillende formaten, met een Europees certificaat, geleverd door Think Pink België. 80 % van de opbrengst gaat naar het onderzoek naar borstkanker.