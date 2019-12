Gemeente investeert in wegen, uitbreiding assistentiewoningen én laat ‘2310-app’ ontwikkelen Toon Verheijen

17 december 2019

10u30 7 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel gaat de komende jaren zo’n 23.5 miljoen euro investeren. De belangrijkste investeringen gaan naar de opmaak van een masterplan voor Sonsheide, de renovatie van het gemeentehuis en renovatie en uitbreiding van de assistentiewoningen. Ook opvallend: de gemeente gaat een eigen app ontwikkelen.

Sonsheide

Sonsheide en Zuiderdijk moeten dé sites worden voor sport- en jeugdverenigingen. De volgende jaren wordt vooral werk gemaakt van de sport- en recreatiezone Sonsheide. De bedoeling is dat op termijn alle beschikbare ruimte polyvalent gebruikt wordt en dat verschillende verenigingen er hun thuisbasis kunnen krijgen. Daarvoor laat de gemeente een masterplan opmaken.

Wegenwerken

Er staan de komende jaren ook verschillende wegenwerken op het programma voor een totaal budget van meer dan 4 miljoen euro. Een deel van de investering komt wel terug via subsidies. In 2020 komen de Veldstraat (120.000 euro) en het vernieuwen van een aantal paden op de begraafplaats (150.000 euro) aan bod. Ook de parking van het OCMW aan de Helhoekweg wordt uitgebreid (65.000 euro). Voor 2020-2021 staan de Molenstraat, Vonderstraat en Bergsken op het programma (850.000 euro). Daarna volgen nog de Goorstraat en Opstal in 2021 (500.000 euro), de Vlimmersebaan tussen 2021 en 2023 (2,95 miljoen euro) en de Verbindingsstraat in 2023 (180.000). In de Veldstraat en het Prinsenpad komen ook snelheidsremmende maatregelen.

Gemeentehuis en monumenten

Het gemeentehuis is ondertussen meer dan 32 jaar oud (1987) en is aan renovatie toe. “We hebben al wat werken uitgevoerd in de trouwzaal, raadzaal en de inkomhal”, zegt schepen Karl Geens (N-VA). “De volgende werken zijn vooral bedoeld om het gebouw energievriendelijker te maken en de inrichting van de administratieve diensten te optimaliseren. Daarvoor trekken we 2,5 miljoen euro uit.” Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van herstellingswerken aan de Stenen Bergmolen en de renovatie van de kapel aan het Sas in Sint-Jozef. Voor de Kapel en de Kapelberg in Achtel wordt een beheersplan gemaakt.

Zorg

Op vlak van zorg wordt er 750.000 euro geïnvesteerd in een lokaal dienstencentrum op de campus van het OCMW. Die werken starten in 2023. “Daarnaast investeren we ook nog extra in assistentiewoningen. Er was al beslist om op de campus Prinsenhof elf bijkomende assistentiewoningen te realiseren. Hiermee komt het totale aanbod op de campus op 56 plaatsen. Voor een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte wordt de uitbreiding van de assistentiewoningen volledig uitgevoerd bovenop de bestaande flats. Op die manier kan de capaciteit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. De bouw van de assistentiewoningen start in 2020.” De gemeente investeert er 2 miljoen euro.

2310-app

En de gemeente Rijkevorsel toont ook aan dat het volledig mee is met het digitale tijdperk. “We gaan een eigen 2310-app lanceren”, zegt schepen Karl Geens. “De app bundelt informatie van de diensten van het lokaal bestuur, maar ook van handelaars, horeca, bedrijven, verenigingen, zorgverstrekkers en andere organisaties. Meldingen over het openbaar domein, zoals losliggende stoeptegels, beschadigd straatmeubilair kunnen dan op eenvoudige wijze via de app gemeld worden aan de gemeente.”