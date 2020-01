Gemeente huldigt verdienstelijke personeelsleden Toon Verheijen

14 januari 2020

16u50 1 Rijkevorsel Het gemeentebestuur heeft op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de verdienstelijke personeelsleden van gemeente en OCMW gehuldigd. Zowel de personeelsleden die in 2019 op pensioen zijn gegaan, als de personeelsleden die 25 of 35 jaar in dienst zijn, werden gevierd.

Zo gingen Rita Van Accom (logistieke hulp WZC Prinsenhof), Diane Wilmsen (logistieke hulp WZC Prinsenhof), Arlette Peeters (keukenmedewerker WZC Prinsenhof), Jef Pynaerts, (klusjesman OCMW), Erik Wynen (werkman-vrachtwagenchauffeur) en Gerd Doms (hoofdmedewerker dienst financiën) op pensioen. Elke Debeuckelaer, leerkracht GLS De Wegwijzer, is 25 jaar in dienst. Rein Wilrycx, leerkracht GLS De Wegwijzer, is dan weer 35 jaar in dienst.