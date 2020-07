Geen kermis in Sint-Jozef: “Er zal kritiek komen, maar veiligheid primeert” Toon Verheijen

08 juli 2020

20u08 2 Rijkevorsel Na lang overleg hebben de gemeente en de organisatie van Sint-Jozef Kermis beslist om de editie van 2020 niet te laten doorgaan eind juli. “De veiligheid en de gezondheid van de inwoners garanderen, is niet haalbaar”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).

“We kijken of er alternatieven mogelijk zijn”, gaat ze verder. “De jetons voor de kinderen zijn nog steeds bruikbaar, op de alternatieve locatie, of op de editie van volgend jaar. Over de kermis in het centrum van Rijkevorsel is nog geen definitieve beslissing gevallen. We communiceren hier later over.”

Onbegrip

De beslissing viel schijnbaar niet bij iedereen in goede aarde. Sommigen begrijpen niet dat er (buur)gemeenten zijn die de kermissen wel toelaten. Burgemeester Dorien Cuylaerts spreekt duidelijke taal. “We weten dat er kritiek komt, maar de veiligheid primeert. Velen denken dat corona voorbij is, maar onze virologen denken daar wel even anders over. Het verwijzen naar andere dorpen is ook niet aan de orde. Niet elk dorp heeft de nodige ruimte om een kermis te organiseren.”

2021

De organisatie betreurt het afgelasten ook, maar zag het ook niet meteen zitten met de huidige maatregels. “De regeltjes blijven vrij onduidelijk waardoor we onvoldoende kunnen plannen. 2020 zal voor altijd een verloren jaar zijn. We maken dit dus extra goed in 2021.”