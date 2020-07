Geen kermis in Sint-Jozef: “Er zal kritiek komen en sommigen zullen geen begrip tonen, maar veiligheid primeert” Toon Verheijen

08 juli 2020

20u08 0 Rijkevorsel Na lang overleg hebben de gemeente en de organisatie van Sint-Jozef Kermis beslist om de editie van 2020 niet te laten doorgaan eind juli. De maatregelen die nu gelden zijn niet honderd procent toepasbaar.

“De veiligheid en de gezondheid van de inwoners komen op de eerste plaats. Dit is door de huidige maatregelen, die nog steeds van kracht zijn, niet haalbaar”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “We kijken of er alternatieven mogelijke zijn. De jetons voor de kinderen zijn nog steeds bruikbaar. Op de alternatieve locatie, of op de editie van volgend jaar. Over de kermis in het centrum van Rijkevorsel is nog geen definitieve beslissing gevallen, ook hier wordt op een later tijdstip de nodige communicatie rond gedaan.”

Onbegrip

De beslissing viel schijnbaar niet bij iedereen in goede aarde en er kwamen al verwijten dat er (buur)gemeenten zijn die de kermissen wel toelaten. Burgemeester Dorien Cuylaerts spreekt duidelijke taal op haar sociale media. “We weten dat er kritiek komt en dat er mensen zullen zijn die er geen begrip voor zullen hebben. Wat ik belangrijk vind is dat het al fijn zou zijn voor onze kinderen dat ze ergens in ons dorp dit jaar kermis kunnen vieren op een veilige manier. Want vele denken dat corona voorbij is, maar onze virologen denken daar wel even anders over. Het verwijzen naar andere dorpen is ook niet aan de orde. Elk dorp, elke kermis heeft zijn eigen en niet overal is de beschikbare ruimte aanwezig.

2021

De organisatie betreurt het afgelasten ook, maar zag het ook niet meteen zitten met de huidige maatregels. “De versoepelingen en regeltjes blijven vrij moeilijk en onduidelijk waardoor we onvoldoende kunnen plannen. Wij proberen jullie telkens een leuk weekend met muziek, drank en dj’s te bezorgen. Met het vooruitzicht dat dit weekend enkel ‘zittend’ zou mogen worden doorgebracht nemen wij hier deze beslissing. Uiteraard geven wij niet op en kijken wij alvast uit naar de nieuwe dingen die komen. 2020 zal voor altijd een verloren jaar zijn. We maken dit dus extra goed in 2021.