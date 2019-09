Fietsstraten worden definitief ingevoerd Toon Verheijen

01 september 2019

09u26

De gemeente maakt het invoeren van de fietsstraten in schoolomgevingen definitief. Na een proefperiode van drie maanden in het centrum wordt de inrichting van de fietsstraten dus definitief en uitgebreid met de schoolomgeving van Sint-Jozef. Eerst zullen er wegmarkeringen worden aangebracht. Later worden er nog zoneborden geplaatst en zal er een rode kader rond de wegmarkeringen worden geschilderd.

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden als het een eenrichtingsstraat is of hun hele rijvak als het een straat met dubbel verkeer is. Ook fietsers moeten zich aan de maximum snelheid van 30 kilometer per uur houden. Bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden, maar mogen geen fietsers inhalen