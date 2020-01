Enkel pech kan Aaron Dockx van de Belgische titel houden: “Ik zal ontgoocheld zijn, moest ik zondag geklopt worden” Walter Joris

08 januari 2020

19u56 0 Rijkevorsel Dit weekend wordt op en rond de Antwerpse linkeroever het BK veldrijden gereden in alle reeksen. Zaterdag strijden de eerstejaarsnieuwelingen, junioren en de vrouwen beloften en elites voor de nationale driekleur. Daags nadien is het de beurt aan de tweedejaarsnieuwelingen, nieuwelingen en junioren vrouwen, beloften U23 en tenslotte de eliterenners met en zonder contract. Wij toetsen de zege en of podiumkansen bij de Kempenaars even af.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen kan enkel pech Aaron Dockx van zijn tweede nieuwelingentitel houden. In dezelfde reeks als Dockx moeten we ook uitkijken naar Victor Hannes, die vorige week net geklopt werd door Dockx. Hannes moet zeker in staat zijn om een podiumplaats te pakken. “Een koers moet altijd gereden worden”, aldus Aaron Dockx . “Ik heb inderdaad dit seizoen negentien wedstrijden gereden en heb ze allemaal gewonnen. Ik zal dan ook ontgoocheld zijn moest ik zondag geklopt worden. Ik heb de voorbije week niets extra’s gedaan in functie van het BK. Ik hoop enkel dat ik van pech mag gespaard blijven, zodat ik optimaal mijn kans kan verdedigen.”

Bij de vrouwen elite zal het niet anders zijn. Enkel pech kan Sanne Cant van haar elfde driekleur afhouden. Cant heeft vorige week in de Brusselse Universiteitscross met haar derde plaats nog maar eens bewezen dat ze klaar is voor de rest van het seizoen.

Bij de junioren moet Lennert Belmans zeker bij de favorieten gerekend worden. Belmans won zondag op indrukwekkende wijze de VUB Cross in Brussel en moet zeker in staat zijn om Thibau Nys het vuur aan de schenen te leggen.

Bij de vrouwen junioren mogen Julie Brouwers en Sterre Vervloet zeker ambitie hebben om een podiumplaats te pakken