Dronken bestuurder ramt bloembak en pleegt vluchtmisdrijf Jef Van Nooten

12 oktober 2020

Een 32-jarige autobestuurder uit Rijkevorsel heeft zaterdagavond rond 18 uur brokken gemaakt in zijn dorp. Hij ramde met zijn auto een bloembak naast de weg. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf, maar kon aan de kant worden gezet in Sint-Jozef in Rijkevorsel. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken.