Drie triatlons starten regelmatigheidscriterium: “Sport verankeren in onze regio” Toon Verheijen

20 juni 2019

17u12 0 Rijkevorsel Drie Noordkempense triatlons slaan de handen in elkaar voor een criterium. Het gaat om De Lollepotters uit Malle, BRES uit Rijkevorsel en BIR uit Brecht. Wie deelneemt aan de drie triatlons maakt kans op de ‘Trofee Ooms Woonrealisaties’. Die laatste wordt de hoofdsponsor van het criterium.

De buurt De Lollepotters uit Malle organiseerde bijna dertig jaar geleden een triatlon en is daarmee de ouderdomsdeken van de drie organisaties. Brecht in het Rood (BIR) startte een vijftal jaren geleden en BRES (judoclub) is ondertussen aan de dertiende editie toe.

“Wij zijn op een ludieke manier begonnen, maar ondertussen is ons evenement wel fors gegroeid”, zeggen Dries Van Dyck en Dieter Aerts van de Lollepotters. Ook bij de andere twee stijgt elk jaar het aantal deelnemers. Onlangs geraakten de drie clubs samen met Ben Ooms van Ooms Woonrealisaties in gesprek en ging de bal aan het rollen. “Het leek ons vooral leuk om er een regelmatigheidscriterium van te maken om zo ook de sport nog wat meer te promoten”, vertellen Dave Adriaenssen en Vic Eelen van BIR en BRES.

“De sport leeft en we willen die hier echt in de regio verankeren. We willen in de eerste plaats wel recreatief blijven, maar steeds meer mensen doen het competitief. Onze wedstrijden worden meestal niet meer gewonnen door mensen uit het eigen dorp.

De drie organisaties zullen voortaan dezelfde categorieën gebruiken. -40 en +40 bij zowel de mannen als de vrouwen en nog een aparte categorie trio’s. Bij de trio’s gaat er één iemand lopen, één iemand zwemmen en één iemand fietsen. Er is ook nog een afzonderlijk klassement voor de dorpelingen.

Kindertriathlon

In Brecht en Rijkevorsel hebben ze ook nog een kindertriatlon. Wat ze ook alle drie gemeen hebben: een heleboel vrijwilligers én de nodige sponsoring. “Op de dag van het evenement zelf werken we allemaal toch met minstens een 150-tal vrijwilligers”, vertellen de organisatoren. “Zonder hen zou het nooit lukken. En ook die sponsors zijn van levensbelang want je moet rekenen dat zo’n organisatie toch al snel 10.000 euro kost.”

Ooms Woonrealisaties wordt de nieuwe hoofdsponsor en verbindt zijn naam aan de trofee die gewonnen kan worden. “We willen ons als bedrijf nog meer lokaal verankeren”, zegt Ben Ooms. “De drie wedstrijden zitten pal in ons ‘werkingsgebied’ en onze personeelsleden komen ook uit de drie gemeenten. Tegelijkertijd hopen we uiteraard onze naamsbekendheid wat te verhogen.”

Meer info op https://www.triatleet.be