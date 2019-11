Drie pony’s uit weide gestolen: eigenaars hebben 1.000 euro over voor gouden tip Wouter Demuynck

06 november 2019

17u51 0 Rijkevorsel Drie vrouwen uit Nederland zijn op zoek naar hun pony’s die een tweetal weken geleden werden gestolen uit een weide in Rijkevorsel, waar ze van hun pensioen genoten. Zij hebben 1.000 euro veil voor de persoon die hen met een tip naar de pony’s leidt.

De pony’s van Joy Preghter, Dorine van Zutphen en Sandra Storteboom vertoefden al een tijdje op een weide in Achtel, waar de pony’s hun oude dag konden slijten. “Drie jaar geleden zochten we via een advertentie een weide voor Vaduz (een 27-jarige bruine D-pony, red.), die niet meer bereden kan worden omwille van een peesblessure die niet meer herstelt, zodat ze er van haar pensioen kon genieten”, zegt Joy Preghter, afkomstig uit de buurt van Maastricht.

“We kregen reactie van Anneke en haar man, die een weide hadden waar nog een andere pony stond. De afspraak was wel dat de pony’s van ons zouden blijven. Als er iets aan de hand was, zouden ze teruggebracht worden. Vaduz verhuisde eerst naar Wortel (Hoogstraten), waar ze vroeger hun weide hadden, en daarna naar Rijkevorsel.” Daarna kwamen ook de pony’s Balou, een 23-jarige witte E-pony, van Sandra Storteboom en Dasha, een 25-jarige bruine B-pony, van Dorine van Zutphen op de weide terecht.

Bericht van paardenhandelaar

Vorige week maandag ontdekte Joy dat haar pony verdwenen was, nadat ze een vreemd bericht had ontvangen. “Een handelaar uit mijn buurt contacteerde me met de vraag wat voor pony Vaduz is en hoe die in de omgang is. Hij kwam bij mij terecht via het paspoort van Vaduz. Door dat bericht vernamen we dat onze pony’s van de weide verdwenen waren, blijkbaar al in de nacht van 22 oktober”, vervolgt Joy, die altijd contact over haar pony met Anneke had. Die laatste is sinds kort echter gescheiden van haar man, waardoor ze niet meer woont in het huis aan de weide. “We hebben nadien contact opgenomen met Anneke, die overigens altijd goed voor onze pony’s heeft gezorgd, maar die wist van niets. Haar ex zegt dat hij gedwongen werd om de paspoorten van de pony’s af te geven aan een man, die de pony’s ophaalde met een blauwe paardenwagen. Verder ontbreekt elk spoor.”

1.000 euro als beloning

De drie pony’s zijn allen op leeftijd en hebben ook een blessure. Het is dan ook niet geheel duidelijk waarom ze meegenomen werden. “Van Vaduz weet ik dat het niet toegestaan is dat ze geslacht wordt. Ik ben bang dat ze verkocht zal worden als rijdpony, terwijl dat niet meer mag met die blessure.” Joy, Dorine en Sandra loven een beloning van 1.000 uit aan diegene die hen met een gouden tip naar de verdwenen pony’s leidt. “Ik heb Vaduz elf jaar gehad. Ik ben ermee opgegroeid, dus dit is heel lastig voor mij. Vaak kwam ik nog op bezoek in België en toen was er nooit iets aan de hand.”