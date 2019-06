Drie nieuwe sociale woningen in Lindenweg (en nog achttien op komst aan de Molenakkers) Toon Verheijen

12 juni 2019

21u12 0 Rijkevorsel De sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft drie nieuwe appartementen gerealiseerd in de Lindenweg. Binnenkort komen er nog eens achttien bij aan de Molenakkers.

Het appartement op het gelijkvloers is zo gemaakt dat iemand met een rolstoel er comfortabel kan wonen. Het appartement heeft een terras met een tuin. Boven zijn er nog twee duplex appartementen, één met twee en één met drie slaapkamers. Elk van deze appartementen heeft een gezellig terras, gericht naar het zuiden. Vanaf de zomer zijn deze appartementen verhuurd aan inwoners van Rijkevorsel die al een hele tijd op de wachtlijst voor een sociale woning stonden. Er komen twee alleenstaanden te wonen, en een gezin met twee kinderen.

Bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft nog plannen want moment wordt er gewerkt aan veertien appartementen en vier woningen in de Molenakkers. “Een analyse van onze wachtlijst maakt immers duidelijk dat er veel nood aan is kleinere woningen”, zegt persverantwoordelijke Mieke Dereymaeker. “In 2020 zullen de nieuwe wooneenheden klaar zijn.”