Doe eens gek, doe eens origineel of creatief en stuur je mooiste foto’s naar de gemeente om een prijs te winnen Toon Verheijen

26 juni 2020

16u13 3 Rijkevorsel De gemeente organiseert deze zomer een fotowedstrijd voor wie mooie, originele of grappige foto’s in Rijkevorsel weet te maken.

Een fietstocht in Rijkevorsel? De picknick van het jaar op je terras? Liever een barbecue in de achtertuin? Jezelf verdiepen in het erfgoed van Rijkevorsel? Een filmavond in de zetel? Heerlijke koekjes bakken? Je laten meeslepen in een prachtig boek? Het mag allemaal als het maar leuke beelden oplevert.

Wie een foto maakt, mag die vanaf 1 juli tot 1 september foto’s insturen via communicatie@rijkevorsel.be. Wekelijks verschijnen de winnende foto’s op de Facebookpagina en/of Instagrampagina 2310 Rijkevorsel. Zit jouw foto er tussen? Dan maak je kans op één de 5 geschenkboxen Veusselse Verwennerij of een van de 20 cadeaubonnen ter waarde van 20 euro.

Enkele voorwaarden: de foto’s moeten minstens 300 dpi groot zijn en moeten afzonderlijk in bijlage doorgestuurd worden. Zet je de foto’s zelf ook op sociale media, voeg dan zeker onze hashtag #2310rijkevorsel toe. Wie een foto instuurt, gaat automatisch akkoord dat de foto’s gebruikt worden in de communicatiekanalen van de gemeente.