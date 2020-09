Debutant Stef Rombouts zorgt voor bekerstunt met Zwarte Leeuw Kristof Gabriels

07 september 2020

12u23 1 Rijkevorsel Stef Rombouts vierde zondag zijn allereerste officiële basisplaats bij Zwarte Leeuw met een kleine stunt in de Beker van België tegen tweede amateurklasser Wetteren (2-1).

Door de blessure van eerste doelman Jeroen Hofmans kreeg Rombouts afgelopen weekend in de tweede ronde van de Croky Cup zijn kans onder de lat bij de Leeuwen. “Het is heel leuk dat de trainer mij het vertrouwen gaf”, vertelt de 20-jarige doelman. “Zeker als je dan ook nog eens wint. Dat maakt het extra mooi. Al hoop ik wel dat Jeroen zo snel mogelijk weer speelklaar geraakt. Hij is en blijft niet alleen de nummer één. We komen ook goed overeen.”

Zwarte Leeuw boog zondag een 0-1-achterstand om in een knappe 2-1-zege. “De bezoekers scoorden een beetje uit het niets, want voor die openingsgoal waren de beste kansen voor ons. Daarom hebben we de kopjes niet laten hangen na die 0-1. We zijn meteen op zoek gegaan naar de gelijkmaker en die kwam er gelukkig ook snel. In de tweede helft bleven de beste kansen trouwens voor ons, waardoor we de kwalificatie zeker niet gesloten hebben. Integendeel zelfs. Na de 2-1 kwam er nog wel wat druk van Wetteren, maar we zijn eigenlijk op geen enkel moment nog echt in de problemen gekomen.”

Brainois

In de derde ronde nemen Rombouts en co. het op tegen het Waals-Brabantse Brainois. “Buiten het feit dat ze, net als wij, in derde amateur spelen, weet ik niks over hen. Op dat vlak hebben we wel een beetje pech met de loting, want zelfs in een eventuele vierde ronde wacht met Fosses-la-Ville of Jette nog geen klepper. Al maakt ons dat niet minder gemotiveerd. We gaan komend weekend naar daar om te winnen.”

Een weekje later start de competitie voor Zwarte Leeuw. “Ik denk wel dat we er klaar voor zijn. De verdediging staat er in elk geval. Dat hebben we afgelopen weekend bewezen door al bij al weinig weg te geven tegen toch een ploeg die een reeks hoger speelt. Of ik meer verwacht had van Wetteren? Ergens wel, maar de kwalificatie is toch vooral onze eigen verdienste. We hebben het gewoon goed gedaan. Er zit duidelijk muziek in deze groep. Het is in elk geval de bedoeling om beter te starten dan vorig jaar toen we heel lang achter de feiten hebben aangehold na een mislukte competitiestart. Nu willen we direct ons wagonnetje aanpikken zodat we niet naar onder moeten kijken en hopelijk in de linkerkolom kunnen meedraaien.”