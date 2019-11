De Buurderij start ook op in Rijkevorsel: lokale producten kunnen afgehaald worden in Sint-Jozefkerk Toon Verheijen

18 november 2019

14u28 1 Rijkevorsel De Buurderij maakt midden december ook zijn intrede in Rijkevorsel. Iedereen die zich aansluit, kan vanaf 13 december wekelijks terecht in de Sint-Jozefkerk in Sint-Jozef-Rijkevorsel.

De Buurderij is een wekelijkse ontmoetingsplaats waar deelnemers aan het project terechtkunnen voor verse en lokale producten. Het is een initiatief van Boeren & Buren. Wie wil deelnemen, moet via www.boerenenburen.be een account aanmaken. Je kan dan online een bestelling plaatsen en betalen. De producten kunnen dan op vrijdag tussen 19 en 21 uur opgehaald worden in de Sint-Jozefkerk. Ter plaatse kunnen geen producten nog aangekocht worden. Wie geen computer heeft, kan wel naar de kerk komen om dan een bestelling te plaatsen voor de week erna.

Het nieuwe project opent op vrijdag 13 december om 19 uur. Deelnemende producenten op dit moment zijn Hoeveslagerij Meelhoevenseheide uit Oostmalle, het Laaks Hofke (kruiden en groeten) uit Beerse, Brouwerij Pirlot uit Zandhoven, de Paardenbloemhoeve in Westmalle (eieren, melk en voedingssupplementen) en de Gorienberg uit Retie (kaas, yoghurt, kwark en melk).