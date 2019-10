Cats & Dogs opent vierde vestiging op site Breebos Toon Verheijen

03 oktober 2019

14u28 0 Rijkevorsel De dierenspeciaalzaak Cats & Dogs opent een gloednieuwe vestiging op de site van het winkelcentrum Breebos. De zaakvoerders hebben al vestigingen in Schilde, Sint-Job-in-‘t-Goor en Kalmthout. De Kempen was voor de keten onontgonnen gebied.

Het winkelcentrum Breebos is volop in ontwikkeling. De voorbije maanden werden verschillende oude gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwe en moderne. Op de site opende onlangs Albert Heijn een vestiging en later dit jaar zou ook nog Jumbo volgen. Ook Action, Aldi en tal van andere winkels hebben er hun stuk. In totaal zijn er 22 winkels gevestigd.

Nu komt daar dus ook Cats & Dogs bij. “Het is nog maar de tweede keer dat we echt een volledig nieuwe winkel openen”, zegt zaakvoerder Kevin Massart. “Eerder deden we dat in Schilde. De andere vestigingen in Sint-Job en Kalmthout waren overnames.”

Ecologisch

Cats & Dogs specialiseert zich in natuurlijke voeding en allerlei toebehoren voor in eerste instantie katten en honden. Maar ook voor knaagdieren, vogels en vissen zijn er producten aanwezig. “De CO2-neutrale hondenvoeding van Goood die we eerder dit jaar lanceerden, krijgt in Rijkevorsel uiteraard ook een prominente plaats. Je kan ons misschien inderdaad best vergelijken met een biowinkel zoals bij de supermarkten”, lacht de zaakvoerder. “Wij focussen immers op kwalitatieve voeding en toebehoren met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Zo proberen we het aanbod in plastic zoveel mogelijk te beperken. Onze winkel zelf is ook uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp.”