Burgemeester Rijkevorsel woedend na ontdekken van afval tijdens ochtendloop: “Nu duidelijk waarom we meer controles willen?” Toon Verheijen

11 augustus 2020

Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) trok maandagmorgen haar loopschoenen voor een ochtendloopje, maar haar goed humeur moest als snel plaatsruimen voor ongeloof, verbazing en ook een beetje boosheid. In de omgeving van de Kleiputten stootte ze op heel wat achtergelaten afval en zelfs sporen van open vuurtjes. “Is het nu duidelijk waarom wij strengere controles vragen. Er is gewoon geen respect voor de pareltjes die de natuur ons biedt. Er zijn zelfs sporen van brandjes. Dat is gewoon dom en gevaarlijk. Het afval wordt er gewoon achtergelaten en ik vind dat redelijk onbeschoft. En voor wie het trouwens nog niet wist: in de kleiputten mag je ook niet zwemmen want dat is gevaarlijk.” Nog volgens de burgemeester zijn er afgelopen weekend heel wat controles geweest en ging het meestal om bezoekers die niet van Rijkevorsel afkomstig waren.