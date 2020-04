Burgemeester Dorien Cuylaerts, veldrijder Toon Aerts en jongeren zijn duidelijk: “Het wordt HOT maar blijf in uw KOT” Toon Verheijen

03 april 2020

16u08 0 Rijkevorsel Het belooft dit weekend mooi weer te worden. Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, roepen veldrijder Toon Aerts, burgemeester Dorien Cuylaerts en enkele jongeren uit Rijkevorsel hun inwoners op om thuis te blijven. Dit doen ze aan de hand van ludieke filmpjes, met als slagzin: Ook al is het ‘hot’, blijf in uw kot!

Met de filmpjes wil de gemeente Rijkevorsel haar inwoners overtuigen van het belang van de opgelegde maatregelen. Toon Aerts en burgemeester Dorien Cuylaerts leggen als publieke figuren hun gewicht in de schaal om inwoners hiervan bewust te maken. “Maar we richten ons ook specifiek naar de jongeren”, zegt Dorien Cuylaerts (N-VA). “Zo zijn er filmpjes van monitoren van de speelpleinwerking, van leden van de plaatselijke jeugdverenigingen en van medewerkers van de jeugddienst. Figuren die aanspreken bij een jong publiek.”

Richtlijnen

Toon Aerts en Dorien Cuylaerts beklemtonen dat het belangrijk is om de huidige richtlijnen op te volgen. “Door thuis te blijven, vermijd je de kans om besmet te geraken en verhinder je ook om het virus door te geven aan familie, vrienden of kwetsbare personen. Een wandeling maken mag uiteraard, maar spreek niet af met vrienden en blijf niet op een bank in het bos zitten. Hou steeds rekening met de sociale afstand en respecteer de hygiëneregels (regelmatig handen wassen, in je elleboog niezen, …). Het is heel eenvoudig en het werkt. Het zijn tijdelijke inspanningen die we nu moeten leveren om elkaar zo snel mogelijk terug te zien. Dus: blijf thuis. Zorg voor jezelf. Zorg voor anderen. Hou vol!”

Alle filmpjes zijn te zien op https://www.youtube.com/playlist?list=PLc00_DNSlxAgrC-p1M01zBRJJAKs-_M5B

Ronde tegen Corona

