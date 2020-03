Brandweerkorpsen schenken meer dan 4.000 euro van fakkeltocht aan vzw De Kleine Strijders Toon Verheijen

01 maart 2020

08u08 19 Rijkevorsel De Hulpverleningszone Taxandria vierde zaterdagavond het vijfjarig bestaan met het allereerste zonefeest in de kapel van de Kolonie in Merksplas. De cluster 'West' met de brandweerposten Meerle, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Vosselaar maakten er ineens gebruik van om de opbrengst van hun fakkeltocht van 23 november bekend te maken.

Ze konden niet minder dan 4.049,41 euro overmaken aan Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten. De organisatie zet zich in om het verblijf van kinderen, hun broers en zussen en de ouders net iets aangenamer te maken. “Het was voor ons ook afwachten of de fakkeltocht een succes zou zijn”, vertelt medeorganisator Luc Van Laer van de brandweerpost Rijkevorsel. “Moesten we 100 man verwachten? 200 ? Het werden er uiteindelijk meer dan 700. We schrokken er toch zelf een beetje van. Wij zijn trots dat we zo’n bedrag kunnen overmaken.”

Ook Joyce De Sager van De Kleine Strijders is enorm trots. “Met dit bedrag kunnen we toch enkele honderden speelgoedpakketjes voor de kindjes, verzorgingsets voor de ouders en strijdersmedailles laten maken. We zijn alle brandweermannen- en vrouwen ontzettend dankbaar dat ze dit voor ons hebben gedaan. Hartverwarmend.”