Bouwbedrijf Ooms viert 65ste verjaardag in stijl: nieuwe naam én plannen voor nieuw kantoorgebouw Toon Verheijen

19 augustus 2019

13u46 0 Rijkevorsel Bouwbedrijf Ooms bestaat 65 jaar en laat dat jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. In september organiseert het familiebedrijf een opendeurdag en volgend jaar start de bouw van een nieuw, modern kantoorgebouw aan de Oostmalsesteenweg. Ook de naam wijzigt in Ooms Woonrealisaties om duidelijk te maken dat het bedrijf niet enkel meer ruwbouwwoningen neerzet maar een heel woonproject aanbiedt,inclusief de plaatsing van een keuken en badkamer.

Ooms is in de ruime Kempen na 65 jaar een meer dan gevestigde waarde geworden. Het begon als een eenmanszaak en ondertussen telt het bedrijf zo’n 115 personeelsleden sinds de overname van Snijers in Wortel vorig jaar. Ondertussen staat met Ben Ooms de derde generatie mee aan het hoofd van het bedrijf. Met het 65-jarig bestaan wil Ooms uitpakken met een nieuwe naam en dat is een bewuste keuze. “We zijn al een tijdje een bedrijf dat woonprojecten aanbiedt van A tot Z, maar dat lijkt bij heel wat mensen niet door te dringen”, zegt Ben Ooms. “Zo hebben we een eigen schrijnwerkerij waar we bijvoorbeeld keukens of meubels op maat maken. We werken daarvoor samen met een vaste lijst van onderaannemers.”

Een goede metser die bij ons op een vrijdag komt aankloppen, kan meestal die maandag daarop al beginnen. We zullen altijd werk genoeg hebben Ben Ooms

In omvang verdubbeld

Sinds kort werkt het bedrijf met twee in plaats van één renovatieploeg, telt het zeven nieuwbouwploegen, drie vloerdersploegen, twee dakwerkersploegen en vier afwerkingsploegen. Op het kantoor werken ondertussen meer dan twintig bedienden. “Ik ben zelf in 2011 mee in het bestuur gekomen en sindsdien is ons bediendeaantal maar liefst verdubbeld”, zegt Ben Ooms. “Dat was noodzakelijk net omdat we totaalprojecten aanbieden en we na de overname met Snijers ook aan grotere projecten werken. We zijn ook constant op zoek naar bijvoorbeeld metsers. Een goede metser die bij ons op een vrijdag komt aankloppen, kan meestal die maandag daarop al beginnen. We zullen altijd werk genoeg hebben. We proberen ook een goede band te hebben met ons personeel. Ze krijgen genoeg werkkledij en we hebben ook een clubhuis gerealiseerd op ons terrein.”

Opendeurdag

De 65ste verjaardag zal binnenkort ook extra in de kijker gezet worden tijdens een opendeurdag op 14 september. Iedereen kan dan door het bedrijf wandelen, een hapje eten of drinken en voor de kinderen is er de nodige randanimatie voorzien. ’s Avonds volgt er dan een groot personeelsfeest. Voor de bezoekers is het dan ook een beetje afscheid nemen van de vertrouwde villa langs de Oostmalsesteenweg. Die doet al jaren dienst als kantoorgebouw, maar gaat verdwijnen. “We hebben plannen voor een volledig nieuw en modern kantoorgebouw”, zegt Ben Ooms. “Het zal ongeveer vier tot vijf keer groter zijn zodat al onze medewerkers voldoende ruimte hebben. Nu zit bijvoorbeeld de interieurafdeling nog in een containergebouw. Die uitbreiding is nodig zeker gezien onze groei en de groei die we nog verwachten.”