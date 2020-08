Bomen over de weg en parking Breebos deels onder water Toon Verheijen

13 augustus 2020

18u45 6

De brandweer van Rijkevorsel en de politiezone Noorderkempen hadden het donderdagnamiddag even druk toen het korte maar hevige onweer over de Noorderkempen trok. Aan de Streepakker in Rijkevorsel belandden enkele bomen over de rijbaan. Dat gebeurde ook met een boom aan de Vorselmoerweg. De parking van winkelcentrum Breebos liep ook eventjes gedeeltelijk onder water. In Meer (Hoogstraten) belandde dan weer een boom over de rijbaan in de Terbeeksestraat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.