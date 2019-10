Bibliotheek Sint-Jozef alleen nog op afspraak Toon Verheijen

03 oktober 2019

13u08 0 Rijkevorsel De bibliotheek van Sint-Jozef-Rijkevorsel gaat binnenkort alleen nog open op afspraak, voornamelijk voor scholen.

Het college van burgemeester en schepenen nam die beslissing omdat er de voorbije jaren nog slechts enkele bezoekers per dag waren voor de uitleenpost in het deeldorp. De jeugdafdeling blijft wel bestaan. Het is ook de bedoeling dat boeken geserveerd kunnen worden en die worden naar Sint-Jozef gebracht waar ze opgehaald kunnen worden. Oppositieraadslid Diede Van Dun (Pro Veussel) vindt de beslissing triestig omdat Sint-Jozef Rijkevorsel nu na de supermarkt en het Postpunt ook de bibliotheek verliest.