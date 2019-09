Bevrijdingscolonne onthaald met applaus en gejuich Toon Verheijen

10 september 2019

12u12 2 Rijkevorsel Een indrukwekkende mensenmassa verwelkomde dinsdagochtend de militaire colonne van de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute in Brecht. Maar ook in Sint-Lenaarts, Rijkevorsel en Merksplas, waar de colonne niet halt hield maar gewoon passeerde, stonden er heel wat mensen en kinderen langs de baan om te applaudisseren en te juichen.

De Bevrijdingscolonne vertrok vorig weekend al in Wallonië om stilletjesaan richting onze contreien te komen. Honderden kinderen en inwoners van Brecht stonden naast de weg om de colonne te onthalen als echte helden. Dat de militaire parade halt hield in Brecht en daarna door Rijkevorsel en Merksplas trok op weg naar Turnhout en Geel, was ook geen toeval. “In deze streek is tijdens de periode van de bevrijding een enorm woelige strijd gestreden”, zegt Franky Bostyn, adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute. “Heel bloederig ook. Het was een deel van een strijdtoneel in de ‘strijd om de Schelde’. Daarom doet het deugd om hier zo’n massa volk te zien. Ze stonden rijen dik en over een lengte van bijna een kilometer. En dat voor een gewone weekdag.”