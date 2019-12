Bevers & Bevers en Event Catering Bevers: na 45 jaar wordt de strijdbijl begraven Toon Verheijen

17 december 2019

21u21 32 Rijkevorsel Ze waren 45 jaar elkaars concurrent in de sector van de grootschalige catering op evenementen, maar de strijdbijl is begraven. Bevers & Bevers uit Malle neemt Event Catering Bevers uit Rijkevorsel over. Voor het eerst in de familiale geschiedenis gaan de bedrijven samen door het leven en vormen ze de onbetwistbare nummer 1 in de cateringwereld in de Benelux.

Event Catering Bevers was de laatste tijd vooral actief in de Formule 1 in Spa, enkele voetbalstadia en het veldrijden. Bevers & Bevers was dan weer de partner van Rock Werchter, Pinkpop, het Autosalon, Tomorrowland, Batibouw en ook enkele cyclorcrossen. “Een verrassing misschien in de sector, maar anderzijds ook niet”, zegt Jaak Francken, een van de zaakvoerders van het kersverse fusiebedrijf. “De eerste gesprekken werden recent aangeknoopt. Er is even over nagedacht, maar uiteindelijk is dit misschien ook wel een logische beslissing. We kunnen aan schaalvergroting doen en zijn nu zonder twijfel de onbetwiste nummer 1. Voor de klanten schept het misschien ook meteen wat duidelijkheid: Bevers is nu gewoon Bevers. Al weten we natuurlijk beiden ook dat we ook de speelbal zijn geweest voor heel wat klanten die dat liever niet hadden gezien (grijns).”

Eendracht maakt macht

Bevers & Bevers heeft de hoofdzetel in Malle. Het bedrijf wordt geleid door Frans en Jurgen Bevers. Onder impuls van Jurgen Bevers nemen zij nu Event Catering Bevers uit Rijkevorsel over. Na 45 jaar komen hierdoor de twee bedrijven, het ene opgericht door Jos Bevers (ƚ) en Eliza Sterkens, het andere door Frans Bevers onder dezelfde leiding te staan. Vanzelfsprekend is dit voor beide familiaal geleide bedrijven een belangrijke mijlpaal in hun bestaan. “Deze toch wel historisch te noemen overname is een belangrijke strategische stap in de verdere uitbouw in de breedte van onze positie in de markt van mobiele catering. Ik zie bovendien heel veel synergiën tussen beide bedrijven”, zegt Jurgen Bevers. Voor Events Catering Bevers is het belangrijk dat deze uitbouw ook in de toekomst mee geleid zal worden door Jaak Francken. Zo blijft voor zowel personeel, klanten als leveranciers en andere betrokken actoren een vertrouwd gezicht aan boord. “Bedoeling is om een stabiele continuïteit te garanderen en verder te bouwen op de bestaande fundamenten”, zegt Jaak. “Het was zeker een emotioneel moment, maar we beseffen ook dat het eigenlijk niet meer dan logisch is.”

Wagenpark

Beide bedrijven zullen samen 25 personeelsleden tewerkstellen in vast dienstverband. Tijdens de drukke momenten komen daar honderden oproepkrachten bij. De wagenvloot zal meer dan 200 wagens tellen. “Het is een zeer mooie sector, maar ook een specifieke en zware stiel van 24 op 24, 7 op 7”, zegt Nancy Bevers. “Het samen brengen van beide firma’s met dezelfde familienaam is duidelijk naar de markt. De schaalvergroting is ook een meerwaarde voor al het personeel”, zegt Paul Bevers. “Wij zijn ervan overtuigd dat zij binnen de nieuwe groep met nog meer goesting, verruimde mogelijkheden en inspiraties deze mooie stap kunnen zetten in de verdere professionele uitbouw van hun carrière. Een fantastische, boeiende en creatieve sector waaraan het fijn is om samen met de groep top blijven”, aldus nog Paul.