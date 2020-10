Bestuurder ontvlucht controle, wordt gepakt en legt positieve drugstest af

Jef Van Nooten

12 oktober 2020

13u03 2 Rijkevorsel Agenten van politiezone Noorderkempen hebben een bestuurder opgepakt die een verkeerscontrole probeerde te ontvluchten.

De controle deed zich vrijdagnamiddag rond 17 uur voor op de Oudebaan in Rijkevorsel. Bij het zien van de controle vluchtte een 19-jarige man uit Rijkevorsel weg met zijn voertuig. De politie zette de achtervolging in en kon de bestuurder pakken op Looi in Rijkevorsel. De reden voor zijn vlucht werd al snel duidelijk: de bestuurder legde een positieve drugstest af. Het rijbewijs van de 19-jarige bestuurder werd ingetrokken.