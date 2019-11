Bestuurder geflitst met 185 km/u in zone 70 Jef Van Nooten

18 november 2019

19u13 1 Rijkevorsel Een automobilist die zaterdagavond een snelheidscontrole passeerde aan Gammel in Rijkevorsel had het gaspedaal wel erg hard ingeduwd. De bestuurder reed 185 kilometer per uur op een plaats waar slechts 70 kilometer per uur is toegestaan.

Politie Noorderkempen hield de snelheidscontrole aan Gammel zaterdagavond rond 20 uur. Een Mercedes flitste voorbij aan 185 kilometer per uur: 115 kilometer per uur sneller dan in die straat is toegestaan. “We weten wie de eigenaar van de wagen is - het gaat om iemand uit Rijkevorsel – maar moeten nu nog nagaan of hij zelf achter het stuur zat of niet”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Noorderkempen. “De bestuurder riskeert sowieso een intrekking van zijn rijbewijs en een uitnodiging om voor de politierechtbank te verschijnen.”

Van de 611 voertuigen die de snelheidscontrole passeerde, reden er vier te snel. Eén van die bestuurders reed 102 kilometer per uur.