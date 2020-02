Bestuurder (30) van zware crash in Sint-Jozef overleden Toon Verheijen

19 februari 2020

17u54 0

De 30-jarige bestuurder van Poolse origine die vrijdagavond betrokken geraakte in een zwaar verkeersongeval op Stevennekens in Sint-Jozef Rijkevorsel is woensdag overleden in het ziekenhuis. De wagen van de drie Poolse mannen kwam er in aanrijding met een bestelwagen. Naast de bestuurder geraakte ook een tweede inzittende (28) levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Hij wordt wel in een coma gehouden.

Lees ook: Twee personen kritiek bij zware botsing in Rijkevorsel