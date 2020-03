Bellen aan het raam of tekeningen verzamelen: in coronatijden zoeken mensen allerlei manieren om het voor de rusthuisbewoners zo aangenaam mogelijk te maken Jurgen Geyselings

15 maart 2020

13u37 0 Rijkevorsel Nu familieleden en vrienden niet meer op bezoek mogen bij de rusthuisbewoners worden er allerlei oplossingen gezocht om het voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

In Rijkevorsel bij woonzorgcentrum Prinsenhof communiceren familieleden aan het raam met de bewoners van het woonzorgcentrum. “Het is de enige manier om toch nog zichtbaar met elkaar te kunnen babbelen”, klinkt het. Met de mobiele telefoon wordt er aan het raam druk over een weer gebabbeld.

Iets verder aan het grote raam van de cafetaria plaatste de gemeentelijke diensten van Rijkevorsel twee tenten om in regenachtige omstandigheden toch nog op een droge manier met elkaar in contact te komen, al blijft het wel achter glas natuurlijk. Het nadeel van de plaatsing van de tent aan het grote raam is wel dat het zicht vanuit de cafetaria richting de buitentuin nu volledig weg is.

Tekeningen

Overal in ons land worden er allerlei oproepen geplaatst om het voor de bewoners van rusthuizen zo leuk mogelijk te maken gedurende deze moeilijke periode. Ook in Herenthout is dat het geval. Een ex-medewerkster van wzc Boeyendaelhof riep dorpsgenoten op om leuke tekeningen voor de bewoners te maken. “Beste inwoners, weten jullie de volgende dagen met jullie kinderen niet wat doen? Maak dan een tekening voor de inwoners van Boeyendaalhof”, klinkt het op Facebook. “Ik heb contact opgenomen met het rusthuis en ze vonden het een super tof initiatief. Dus haal allemaal jullie teken kunsten boven en maak iets moois voor de inwoners. Je mag jullie kunstwerkjes dan bij mij komen afzetten zodat ik ze naar het rusthuis kan brengen.”

Een mooi initiatief van Charlotte Van Orshaegen dat op vele positieve reacties van dorpsgenoten mocht rekenen. Nu die tekeningen nog maken en zowel de kinderen als de rusthuisbewoners komen op een leuke manier de coronaperiode door. “Ik heb al wel enkele reacties gekregen, nu hoop ik dat al die mensen ook iets ineen knutselen en het bij mij af te zetten”, besluit ze.