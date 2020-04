Andy (40), een jongen met beperking en een passie voor muziek: elke avond present als dj en sluit af met ‘Stand by me’: “Hij heeft écht een gouden hart” Toon Verheijen

24 april 2020

22u03 16 Rijkevorsel Al enkele dagen klinkt er vanuit de doodlopende straat Turfweg in Rijkevorsel ergens tussen 19 en 20 uur muziek. Een live dj-set lijkt het wel die steevast wordt afgesloten met ‘Stand by me’. “De burgemeester is zelfs even komen kijken want er waren wat klachten. Maar we stellen iedereen gerust: het is geen feestje. Andy wil gewoon met zijn muziek op zijn manier iedereen blij maken.”



Andy Bruynseels (40) is een jongen met een beperking, maar gepassioneerd door alles wat met muziek te maken heeft. Een jongen – of beter man – ook met het hart op de juiste plaats. De voorbije avonden plaatste hij zijn dj-set buiten en speelde hij ergens tussen 19 en 20 uur een reeks plaatjes na elkaar. Op sociale media kreeg de jongen links en rechts wat negatieve reacties, maar zijn mama wil dat nu toch wat nuanceren. “Zelfs de burgemeester is komen kijken. Misschien dachten de mensen wel dat we een feestje aan het geven waren, maar dat is zeker niet het geval hoor. Andy wil gewoon voor wat gezelligheid zorgen. Dit is gewoon zijn manier om zijn dankbaarheid te tonen. Hij sluit zijn dj-set ook af met ‘Stand by me’ en daarna hoopt hij stilletjes dat iedereen mee applaudisseert.”

Overal aan de knopjes

Ondertussen is de wind wel wat gedraaid en beginnen de likes en steunbetuigingen voor Andy toe te stromen op sociale media. Mama Magda is er blij om. “Muziek is Andy’s enige levensdoel”, vertelt de mama. “Muziek zit ook wel wat in de familie. Het heeft ook altijd wel een beetje in Andy gezeten. Overal waar we kwamen zat hij aan de knopjes (lacht). Het is dan begonnen met een cd’tje te kopen en dan nog een en zo bleef het maar groeien. Mijn broer heeft dan ook nog een opnamestudio in Tielen en daar is hij ook helemaal weg van. Het is echt zo’n goeie jongen. Hij wil echt niemand iets verkeerd doen. Integendeel zelfs.”

Respect

Dat muziek Andy’s leven is, zie je ook op zijn eigen pagina op sociale media. “Het is echt zijn uitlaatklep”, vertelt Magda. “Hij zit niet in een dagcentrum, want gewone dagbesteding dat interesseert hem niet hoor. Hij is altijd thuis met zijn muziek bezig en met de computer. En wat hij daarmee kan is echt ongelooflijk. Lezen en schrijven gaat héél moeilijk, maar wat hij met de computer kan… Ongelooflijk eigenlijk. Een gave zeker. En ach, hij heeft zijn eigen kamertje thuis waar hij zoveel muziek mag spelen zoals hij wil. Of we daar niet zot van worden. Neen hoor, we houden ook wel wat van muziek. Het is echt een gouden jongen. Soms zie je mensen wel eens raar kijken en dan blijf ik denken: het is niet omdat hij een beperking heeft dat hij niets kan hé. Of hij nog veel muziek gaat spelen ? Zolang het goed weer blijft en de coronacrisis blijft duren: ik denk het wel. Hij wil dit doen voor de buren en voor iedereen die elke dag klaar staat: zorgsector, vrachtwagenchauffeurs, bakkers,beenhouwers, winkels en iedereen.”