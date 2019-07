Albert Heijn Rijkevorsel opent onder massale belangstelling Toon Verheijen

10 juli 2019

13u41 0 Rijkevorsel De Nederlandse warenhuisketen Albert Heijn heeft woensdag onder grote belangstelling de deuren geopend in het winkelcentrum Breebos in Rijkevorsel. Meer dan honderd mensen stonden al van voor 11 uur aan te schuiven om als eerste boodschappen te doen in de nieuwe winkel.

Het is de 44ste winkel van AH die de deuren opent in België. “We hebben veel zin in onze nieuwe vestiging”, zegt general manager Luc De Baets. “We zijn al bekend in de streek en heel wat mensen hebben er blijkbaar op ons gewacht. We hopen er een succesverhaal van te maken.”

Opvallend is de grote versafdeling in de winkel waarbij de groenten en fruit met een speciaal systeem heel de dag door beneveld worden. De franchisenemers zien het ook zitten. ““We zijn ontzettend blij met deze winkel”, zegt Marco Van Ende. “We willen de buurtwinkel zijn voor iedereen die houdt van vers, gemak en voordeel. Het team is er klaar voor en de winkel ziet er prachtig uit.”

Albert Heijn in Rijkevorsel is open van 8 tot 20 uur van dinsdag tot zaterdag, van 12.30 tot 20 uur op maandag en op zon- en feestdagen van 8 tot 12.30 uur. Dit najaar krijgt AH wel concurrentie van de andere Nederlandse keten Jumbo. Ook zij openen een vestiging op de Breebossite.