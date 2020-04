Absoluut verbod op Poortje Pik in Rijkevorsel Toon Verheijen

16 april 2020

21u03 1 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel legt dit jaar haar inwoners een absoluut verbod op om ‘Poortje Pik’ te vieren. In het kader van de coronacrisis zijn niet-essentiële verplaatsingen sowieso uit den boze en daar hoort dit jaar ook het verplaatsen van losstaande dingen in voortuinen bij tijdens de nacht van 30 april op 1 mei.

Poortje Pik was jarenlang een traditie in Baarle-Hertog, Weelde en in Rijkevorsel, maar enkel in Rijkevorsel hielden ze het folklore-evenement de laatste jaren nog in stand. In de andere gemeenten was het immers een aantal keer flink uit de hand gelopen. Het is een traditie waarbij bewoners elkaar alert maken dat ze geen spullen mogen laten rondslingeren. En die worden dan ‘s nachts meegenomen uit voortuinen en verzameld op het dorpsplein. Dat leverde soms nogal bizarre voorwerpen op zoals een Dixi-toilet, grote haspels , aanhangwagens, verkeersborden en kabouters.

“We weten dat het een traditie is", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “De traditie werd de voorbije jaren gedoogd door het lokaal bestuur, zolang er geen opzettelijke beschadigingen werden vastgesteld. In het licht van de coronacrisis spreekt het voor zich dat het lokaal bestuur dit jaar een verbod instelt voor Poortje Pik. Tijdens de nacht van 30 april op 1 mei worden er camera’s geplaatst en zal er verhoogd toezicht zijn door de lokale politie. Elke overtreding wordt beboet met een stevige GAS-boete.”

