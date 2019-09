5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 september Redactie

06 september 2019

08u00 0

KASTERLEE Booty Rave

Kasterlee maakt zich weer klaar voor een crazy tweedaagse! Vrijdag en zaterdag vindt er namelijk Booty Rave plaats. Het festival is vooral bekend om ... zijn all-in formule voor drank! Bonnetjes voor drank kopen is dus niet nodig, want je drankjes zitten inbegrepen in de prijs. En ook de line-up is niet mis: Dutch Norris, Martha Da’ro en Jaguar Jaguar zorgen voor de muzikale sfeer. Er zijn drie podia en het feestje gaat telkens door tot 3 uur ‘s nachts. Een combiticket kost 69 euro, voor één dag betaal je 32 euro (vrijdag) of 36 euro (zaterdag). Die tickets vind je op bootyrave.be.

NIJLEN Chiro Quiz

De hersenen niet al te veel gebruikt deze zomer? Daar brengen Chiro Jong Leven en Chiro Elckerlyc verandering in! Zaterdag organiseren de chiro’s namelijk een quiz in de Rector de Ramstraat in Nijlen. Verwacht u aan een gevarieerde, ludieke en uitdagende quiz om te testen wat er nog over is van uw parate kennis. Inschrijven kan via quiz@chirojongleven.be, deelnemen kost 15 euro per ploeg van maximum 5 personen. De quiz start om 20 uur, dus wees op tijd!

RAVELS Wandeling met picknick

Klaar om je wandelschoenen weer uit de kast te halen? Zondag kan je meewandelen door het Gewestbos van Ravels met wandelorganisatie Effen Weg. Het wordt een wandeling van 9 kilometer, vertrekken doe je aan het Boshuis om 11 uur. Breng je eigen picknick mee! De wandeling is toegankelijk voor iedereen, al is ze in eerste plaats gericht op mensen met chronische pijn of ziekte. Maar ook al wie behoefte heeft aan wat buitenlucht of een mooie wandeling, is meer dan welkom. Inschrijven vooraf is aangewezen, op www.effenweg.be. Je betaalt een bijdrage van 2 euro.

RIJKEVORSEL Baz Trio in De Singer

Jazzliefhebbers kunnen zaterdag om 20:30 uur in de Singer in Rijkevorsel terecht. In 2018 won Baz Trio de JazzContest in Mechelen, en dit aanstormend jazztalent speelt zaterdag in de Singer. De Spaanse bassist Basile Rahola ontmoet pianist Wajdi Riahi tijdens een tournee doorheen Tunesië. Het klikt meteen tussen beide muzikanten en daarom besluiten ze om hun samenwerking verder te zetten. Samen met de Franse drummer Oscar Georges vormen ze Baz Trio. De muziek van het trio kan je het best omschrijven als moderne pianojazz met een Noord-Afrikaans tintje. Tickets voor het concert koop je op ww.desinger.be, in voorverkoop betaal je 12 euro.

TURNHOUT Brocantemarkt Begijnhof

Op een van de meest authentieke locaties in Turnhout vindt zondag een antiek- en brocantemarkt plaats. Vanaf 9 uur tot 17 uur kan je in het Begijnhof gaan rondsnuisteren tussen de kraampjes. Daarnaast zijn er ook oude ambachten aanwezig, kunstexpo’s, muziek, kinderanimaties en gratis rondleidingen. Zo ontdek je in een fijne sfeer dit unieke stukje UNESCO werelderfgoed in het midden van de stad! De toegang tot de markt is gratis.