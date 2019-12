420.000 keer bedankt beste lezers uit Rijkevorsel! Toon Verheijen

30 december 2019

10u41 0 Rijkevorsel Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u beste lezer uit Hoogstraten flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Rijkevorsel zijn meer dan 420.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Zo was er het verhaal van de fietser die niet wilde wijken voor de vrachtwagen of de opening van de Nederlandse warenhuisketens Jumbo én Albert Heijn op Breebos. Iets waar heel wat inwoners blijkbaar toch naar uitkeken. Of Bevers die naar Tomorrowland Winter mocht.

De daders van de moordpoging op de kippenboer kregen er ook zwaar van langs van de rechter in Turnhout.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.