20 jaar cel voor moordpoging op kippenboer: “Maximumstraf, maar Nick zal nooit weten waarom ze hem dood wilden” Jef Van Nooten

19 juni 2019

11u31 14 Rijkevorsel De twee Nederlanders die op 6 april 2017 kippenboer Nick Leemans uit Rijkevorsel onder vuur hebben genomen, zijn veroordeeld tot de maximumstraf van 20 jaar. Ook hun chauffeur is schuldig bevonden aan moordpoging, maar komt weg met 12 jaar cel. “Mijn cliënt is opgelucht, maar de waaromvraag zal altijd onbeantwoord blijven”, zegt meester Potvin.

Een zucht van opluchting bij de slachtoffers, een blik vol woede en frustratie bij John L. (38) uit Breda en Khalid B. (43) uit Oosterhout. Zij hoorden hoe de rechtbank in Turnhout hen tot de maximumstraf van 20 jaar veroordeelde voor moordpoging op kippenboer Nick Leemans. Ze hadden nochtans allebei onschuldig gepleit. De derde beklaagde, Willem S. (49) uit Etten-Leur, kwam niet zelf naar zijn vonnis luisteren. Uit schrik voor lijf en leden. Hij fungeerde als chauffeur bij de moordpoging. Het levert hem niet alleen 12 jaar cel op, maar omdat hij ‘geklikt’ heeft ook de woede van Khalid B. Het is door de verklaringen van de chauffeur dat de politie bij B. is terecht gekomen. Na het proces twee weken geleden wilde Khalid B. wraak. Hij probeerde S. te lijf in de gangen van het gerechtsgebouw. Willem S. koos er daarom voor om dit keer niet naar het gerechtsgebouw af te zakken.

De moordpoging waarvoor het drietal nu veroordeeld is, dateert van 6 april 2017. Nick Leemans werd die avond buiten op het erf verrast door twee gewapende gangsters met een bivakmuts. Ze zijn meteen beginnen vuren. Zonder één woord te zeggen. Het slachtoffer is op vier plaatsen getroffen en raakte levensgevaarlijk gewond. De schutters renden nadien naar de vluchtauto die verderop stond geparkeerd, maar niet voordat Nick Leemans er in geslaagd was de bivakmuts van één van de gangsters af te trekken. In de muts werd DNA aangetroffen van John L. Dat DNA vormt nu een belangrijke bewijslast in de veroordeling. “De hypothese van L. dat zijn oude bivakmuts er met opzet is achtergelaten door leden van een motorbende met wie hij ruzie had, is ongeloofwaardig”, oordeelt de rechter. “De muts is er niet bewust achter gelaten, maar werd door het slachtoffer afgetrokken. Bovendien blijkt uit teruggevonden sporen in de muts dat hij de bivakmuts recent gebruikt had.” Ook het feit dat John L. de twee medebeklaagden kent van in een berucht café in Breda is voor de rechtbank een aanwijzing van zijn schuld.

Tegen Khalid B. hadden de speurders geen materiële bewijzen. Om hem toch schuldig te achten, baseert de rechtbank zich op verklaringen van chauffeur Willem S. Die duidde Khalid B. aan als één van de twee personen die hij op de avond van de feiten èn bij de vier of vijf voorverkenningen naar Rijkevorsel had gebracht. “Ook de echtgenote van het slachtoffer heeft hem bij een fotoconfrontatie tot twee keer toe herkend als de persoon die enkele dagen voordien was komen aanbellen”, aldus de rechtbank. “De combinatie van deze elementen doet besluiten dat B. één van de twee personen is die het slachtoffer heeft opgewacht en onder vuur heeft genomen”, vervolgt de rechter.

Ook chauffeur Willem S. is schuldig bevonden aan de moordpoging. Hij beweerde dat hij vooraf niet op de hoogte was van de plannen en dacht dat Khalid B. alleen wilde praten met het slachtoffer. “Maar daar zouden geen verschillende voorverkenningen voor nodig zijn geweest. B. had zich dan ook niet moeten laten vergezellen door John L., en om enkel te praten zou de auto niet een eind verderop uit het zicht geparkeerd moeten worden”, meent de rechtbank. “Hij moet geweten hebben dat ze uit waren op een confrontatie met geweld of bedreigingen. Bovendien heeft hij na het lossen van de schoten verder geholpen aan de uitvoering van het plan door weg te vluchten met gierende banden en gedoofde lichten.”

De rechtbank beschouwt de feiten als een laffe en laaghartige poging om zonder scrupules iemand te liquideren. “Het slachtoffer heeft de schietpartij slechts door toeval overleefd.”

De rechtbank ziet enkele verzachtende omstandigheden voor B. en L. “Maar die wegen niet op tegen de laakbaarheid van deze feiten. Er is dus geen enkele reden om niet de maximumstraf van 20 jaar uit te spreken.”

Het motief voor de moordpoging is nooit duidelijk geworden. Aanvankelijk dacht het parket aan een afrekening in het criminele milieu, maar kon niks bezwarend vinden tegen het slachtoffer. De speurders houden nu rekening dat de schutters zich van slachtoffer hebben vergist. Slachtoffer Nick Leemans blijft na afloop van het vonnis achter met gemengde gevoelens. “Hij is opgelucht met de straf en met het feit dat de rechtbank duidelijk gemotiveerd heeft waarom B. en L. wel degelijk de schutters waren. Het is belangrijk voor mijn cliënt om daar zekerheid over te hebben”, zegt advocaat Xavier Potvin. “Maar de waaromvraag zal altijd blijven. Uit het dossier blijkt nergens waarom ze mijn cliënt wilden vermoorden.”

De drie beklaagden kunnen nog in beroep gaan tegen hun veroordeling. “Maar ook in een eventueel proces in beroep zullen we geen antwoord krijgen op die vraag”, besluit Potvin.