19 maanden cel voor man die ex-vriendin aanvalt met doodskopmasker Jef Van Nooten

19 november 2019

12u53 0 Rijkevorsel De 25-jarige man uit Brecht die zijn ex-vriendin uit Rijkevorsel heeft De 25-jarige man uit Brecht die zijn ex-vriendin uit Rijkevorsel heeft aangevallen met een groot vleesmes , is door de rechtbank veroordeeld tot 37 maanden celstraf. Iets meer dan de helft van die straf moet hij effectief zitten. De man had zichzelf bij de aanval vermomd met een doodskopmasker.

Het geweld gebeurde op 8 september van dit jaar. Een jonge vrouw was ’s avonds in haar tuin een sigaret aan het roken toen er plots een man met een doodskopmasker over de tuinmuur sprong. Het horrorfiguur bedreigde de vrouw met een groot vleesmes en dwong haar naar binnen. Daar werd het slachtoffer 2,5 uur lang geslagen en met de dood bedreigd. Ondanks het masker, besefte de vrouw dat het haar ex-vriend was. Ze probeerde op hem in te praten, maar hij snauwde haar toe dat ze haar mond moest houden. “Nu is het gedaan. Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben”, voegde hij eraan toe terwijl hij het mes tegen haar hartstreek hield.

Golfclub

Nadat de vrouw 2,5 uur doodsangsten had uitgestaan, verliet de man de woning. Uit schrik dat hij zou terugkomen, barricadeerde het slachtoffer alle ramen en deuren met meubels. Bang en gewond wachtte ze daarna de komst van de politie af. Op 10 september kon de man gearresteerd worden. Behalve het doodsmasker en het koksmes lagen ook een golfclub, een vouwmes en een stroomstootwapen in zijn auto.

Het openbaar ministerie in Turnhout had twee weken geleden een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar gevraagd. De rechter houdt het op een gevangenisstraf van 37 maanden, waarvan 19 maanden effectief en 18 maanden met uitstel. De man moet ook 1.200 euro boete en 2.500 schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Het masker en de wapens die in beslag werden genomen, worden verbeurd verklaard.