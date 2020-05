‘Ontploffing’ in betonsilo aan Nijverheidsstraat Toon Verheijen

22 mei 2020

De hulpdiensten werden vrijdagmorgen opgeroepen voor een incident aan de betoncentrale K.R.B. aan de Nijverheidsweg in Rijkevorsel. “Er deed zich een ontploffing voor in een betonsilo op het bedrijf dat onder meer steenpuin verwerkt", zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Aan de buitenkant van de silo bleef de schade beperkt, maar in de omgeving was er wel een tijdje stofhinder. Er vielen geen gewonden en er was ook geen sprake van een ontruiming. Eén persoon is ter controle wel naar het ziekenhuis gebracht.”



