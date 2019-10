“23/10 moet onze feestdag worden” Toon Verheijen

21u03 11 Rijkevorsel Het was wat bang afwachten, maar uiteindelijk daagden toch meer dan honderd mensen op voor de eerste editie van de gloednieuwe Rijkevorselse feestdag ‘2310'. Het idee ontstond door groepjes jongeren in Rijkevorsel die bijvoorbeeld om 23.10 uur een ad fundum drinken of op festivals luid beginnen juichen.

“Dit is nog maar een begin”, aldus burgemeester Dorien Cuylaerts en schepen Karl Geens (N-VA). “De bedoeling is om nu elk jaar iets te doen op dezelfde dag."

En om het moment feestelijk in te zetten, werden de nieuwe cortenstalen borden op de rotonde in het centrum ingehuldigd. “En laten we dat inhuldigen doen door af te tellen op een Rijkevorselse manier”, lachte de burgemeester, gevolgd door 2, 3, 1, 0...