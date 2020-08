Rijen op derde dag van uitverkoop Brantano zijn al minder lang: “Maar het blijft de moeite, want er zijn nog koopjes te scoren” Thomas Meuleman

25 augustus 2020

11u55 1 De uitverkoop bij Brantano blijft een enorme toeloop van kooplustigen met zich meebrengen. Dinsdagochtend stonden koopjesjagers nog voor de opening weer in een lange rij voor de winkels aan te schuiven. Elke dag lijken de wachttijden wel iets korter te worden.

Dat was alvast het geval op de Brusselsesteenweg in Mechelen zo. De wachtrij was weliswaar iets minder lang dan maandag. Een deel van de klanten bracht daar maandag ook al uren door om vervolgens, tot hun groot ongenoegen, door de politie naar huis te worden gestuurd wegens de te grote drukte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zaterdag schakelde de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V) nog de politie in om alles in goede banen te leiden. Dinsdagmorgen stonden bij Brantano twee bewakingsagenten voor de deur.

Ook aan de vestiging langs de Ring in Ninove lijkt de wachrij al minder lang dan zaterdag en maandag. Toch laten nog heel wat mensen zich verleiden door die enorme korting. Li Mengqing kwam voor het eerst een kijkje nemen: “Ik ben om 8.30 uur naar hier gekomen en toen viel de wachtrij nog mee. De eerste twee dagen ben ik bewust niet gekomen omdat ik al dacht dat er dan veel volk zou zijn. Ik verwachtte vandaag minder volk. Ik had vernomen dat er nog veel voorraad was en 75 procent korting is toch wel veel.”

In Aalst stond de wachtrij dinsdagmorgen wel nog tot op de parking, maar niet meer tot voorbij het pompstation, zoals zaterdag en maandag het geval was. Onder andere Charlotte Van Hoecke en Nisha De vos stonden uren in de wachtrij. “Deze ochtend stonden we hier rond 7 uur als derde in de rij, terwijl de winkel maar om 10 uur open ging. Gisteren hadden we ook al twee uur staan aanschuiven, maar om 15.30 uur sloot de winkel en al dat wachten was dus voor niets”, zeggen de twee. De oogst? “Tien paar schoenen waarvoor je normaal 600 euro betaalt. Nu kostten ze maar 120 euro.”

Hetzelfde verhaal aan het filiaal in Essen. Kort na de opening stonden honderd koopjesjagers aan te schuiven. Ook de twee mama’s Saskia (35) en Valerie (33) uit Kalmthout staan al sinds 9 uur op post. “Ik heb maandag ook staan aanschuiven in Stabroek van 9 tot 10 uur, maar de Brantano bleef daar zonder aankondiging gesloten”, zegt Valerie. Ze komt samen met Saskia winkelen. Allebei hebben ze twee kinderen. “Kinderen hun voeten groeien wel snel en dat is kostelijk.”

In Hasselt stond de eerste klant al om 6 uur te wachten voor de deur van Brantano. Niet veel later volgden minstens honderd anderen zijn voorbeeld. Enkelen van hen stonden eerst in Genk te wachten, maar dat was tevergeefs. Het filiaal blijft namelijk gesloten door problemen met het personeel. De klanten zijn dan maar afgezakt naar Hasselt om toch nog enkele koopjes te scoren.

Volgens medewerkers van het pand in Hasselt verloopt de uitverkoop bij hen veilig. Zo zijn er nog geen schermutselingen geweest en verloop het al bij al rustig. Er mogen maar dertig mensen tegelijkertijd binnen en de klanten krijgen dertig minuten om hun slag te slaan.

De ellenlange files op de Zuidlaan in Wetteren zijn verdwenen. Sinds de chaos van zaterdag en maandag staan dranghekken aan de zaak om het volk in goeie banen te leiden. “We laten ook maar vijftien klanten per halfuur binnen. Zodra deze bubbel naar de kassa wordt geleid, mag de volgende bubbel binnen. Op die manier ontstaan er geen onveilige wachtrijen aan de kassa”, legt een medewerker van de beveiligingsfirma aan de deur uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook in Korbeek-Lo is de rust weergekeerd. De klanten konden de winkel niet meteen binnen, maar met een beetje geduld kwamen ze toch snel aan de beurt. De uitverkoop bij Brantano is overigens nog niet afgelopen want er liggen nog enkele miljoenen paar schoenen te wachten op nieuwe eigenaars in het magazijn van het failliete moederbedrijf.

Niet allemaal open

Maar niet alle vestigingen waren dinsdag open. Net voor openingstijd stonden twintig koopjesjagers aan te schuiven voor het Roeselaarse filiaal in de Westlaan. Opmerkelijk, want ook op de derde dag van de totale uitverkoop van de failliete modeketen bleef de winkel gesloten. Op de Brugsesteenweg zou Concept Fashion Store, die ook deel uitmaakt van de failliete modegroep FNG wel voor het eerst de deuren openen. De eerste geïnteresseerden stonden er al om 7.30 uur voor de deur. Tegen de middag was de rij wachtenden aangegroeid tot honderd mensen. De deur van de winkel was toen echter nog altijd dicht door problemen met Bancontact.

Ook gevloek in Ieper, waar 150 mensen dinsdagmorgen voor een gesloten deur stonden. Het personeel van het Ieperse filiaal was blijkbaar een handje gaan helpen in Poperinge, waar ook heel wat klanten voor de deur stonden te wachten.

De winkel in de Noordlaan in Torhout zal zelfs voor zaterdag 29 augustus de deuren niet meer openen. Na de chaos afgelopen zaterdag liet burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) de zaak vroegtijdig sluiten omdat de coronamaatregelen niet altijd gerespecteerd werden. De schoenenwinkel is sindsdien niet meer opengegaan in Torhout. “En dat zal zo blijven tot zaterdag”, weet Audenaert, die contact had met de verantwoordelijken. “Ik vermoed dat ze alles in het werk stellen om de eis van de stad - om voldoende personeel te voorzien - in orde willen brengen.”

Meer over Aalst

Bancontact

Brantano

Brantano

Brantano

Brugsesteenweg

Brusselsesteenweg

CD&V