Zo’n 900 kinderen uit Riemst doen

mee aan eerste Riki belevingsrun LXB

25 juni 2019

12u00

Gisteren en vandaag werd in en rond de gemeentelijke sporthal Op ‘t Reeck en zwembad Neptunus in Riemst de eerste editie van de Riki Run - Riki verwijst naar de mascotte van de jeugd in de gemeente - gehouden. Ze namen onder een loodzware zon en verzengende hitte deel aan een belevingsparcours. Over een afstand van een kleine kilometer moesten de jongens en meisjes verschillende hindernissen zien te overwinnen. Zo kropen ze onder een camouflagenet door en liepen door een tunnel. Of ze moesten over een muur klimmen en liepen door watergordijnen. Deze laatsten werden speciaal naar aanleiding van de tropische temperaturen voorzien. Ook had de sportdienst van de gemeente, die de Riki Run in samenwerking met de scholen en het zwembad organiseerde, een extra voorraad van 150 flessen water voorzien. Bovendien was de Riki Run geen wedstrijd tegen de tijd. Integendeel, elke klas legde het parcours op een gezapig tempo af. En er werden voldoende rustpauzes ingelegd.