Wintertruien aan in de mergelgroeve LXB

25 juni 2019

Mergelgroeven zijn per definitie ideale plaatsen om af te koelen en een frisse neus te halen. Heel het jaar heerst daar een constante temperatuur van 11 graden. Ook in de groeve Avergat in Kanne is dat het geval.

"Heerlijk om in rond te lopen, maar niet in een korte broek en T-shirt", zegt Mike Lahaye, grottendeskundige bij de gemeente Riemst. "Ik trek een lange broek aan met een T-shirt en een licht vestje. Anders is het té koud."

Hij gaf twee redenen waarom mergelgroeven zo koel blijven. "De massieve mergel laat geen zon door", aldus Lahaye. "Boven de gangen ligt een dik plafond van 50 meter: 10 meter mergel, de overige 40 bestaat uit zand en leem. Samen met luchtgaten waar de wind doorheen jaagt, vormt het de perfecte combinatie." (LXB)