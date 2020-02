Vzw Natuurpunt telt opnieuw vleermuizen in de mergelgroeven van Riemst Dirk Selis

03 februari 2020

09u31 0 Riemst In januari en februari 2020 duikt de Vleermuizenwerkgroep van de vzw Natuurpunt opnieuw de Riemstse mergelgroeven in. Dat doet ze om de vleermuizen te tellen die de mergelgroeven uitgekozen hebben om te overwinteren. Dat zijn er elk jaar meer.

“De mergelgroeven in Riemst zijn één van de voornaamste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in West-Europa en hebben daarnaast ook een cultuurhistorische waarde”, zegt burgemeester Mark Vos. De groeves zijn ook afgebakend als habitatrichtlijngebied voor vleermuizen.” Bijna 40% van de getelde overwinterende vleermuizen in Vlaanderen vind je terug in de mergelgroeven. Dat maakt van onze mergelgroeven een toplocatie voor de vleermuizen, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Europa.

Driedagenberg

De gemeente Riemst draagt dan ook graag bij aan de bescherming van de vleermuizen die overwinteren in de mergelgroeven. In dat kader tekenden ze in 2008 een protocol tot samenwerking met Het Agentschap voor Natuur en Bos, de vzw Natuurpunt, de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven en de vzw Hulpdienst Groeven. De locatie van de vleermuizentelling van afgelopen zaterdagvoormiddag was de Driedagenberg (Roosburg), achter het Roosburgmonument en het groenafvalverwerkingsbedrijf Roosen Borgh, gesitueerd aan de Mennestraat in Zichen (Riemst). Andere tellingen gedurende de maanden januari en februari hebben plaatsgevonden in alle andere Riemstse groeven, rondom de dorpen Kanne, Val-Meer, Zichen en Zussen.