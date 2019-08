Vier dagen feest en rivaliteit in Zussen LOKALE HARMONIEËN BINDEN STRIJD AAN MET ALOUDE TRADITIES LXB

12u00 0 Riemst De kermissen in de Limburgse dorpen staan onder druk. Op vele plaatsen zijn ze verdwenen en waar ze wel nog bestaan, zijn ze gekrompen tot enkele kraampjes. Maar tegelijk hoeft het zo niet te zijn. Kijk maar naar Zussen (Riemst), waar de gezonde rivaliteit tussen twee muziekverenigingen garant staat voor vier dagen spetterend feest.

De kermis in Zussen opent dit jaar op zondag 25 augustus, en loopt tot woensdag 28 augustus. "Vier feestdagen die het dorp een extra boost geven. Je kan hier dan haast letterlijk over de koppen lopen." Zelfverzekerde woorden van Nouly Steegen en Geert Theunissen, respectievelijk ere-secretaris en pr-verantwoordelijke van de koninklijke harmonie Vreugd in Deugd. Dat is althans de officiële naam, want in de volksmond staan hun muzikanten en sympathisanten bekend als de Dorussen.

Die zelfverzekerdheid is anderzijds best op z'n plaats, want de muziekmaatschappij houdt Zussen meer dan levend. Maar niet op haar eentje, want het dorp is ook de thuisbasis van koninklijke harmonie Broederband. De rivalen, zeg maar, die door het leven gaan als De Fritsen. En die rivaliteit, daar staat of valt Zussenkermis mee. "We organiseren tal van activiteiten in onze kermisvierdaagse", legt Danny Wolfs, voorzitter van Broederband, uit. "En daar scoren we mee. Zelfs zij die al langer uit Zussen vertrokken zijn, komen meevieren. Ook zien we hier dan inwoners uit naburige dorpen en gemeenten rondlopen. En de foorkramers, die varen er natuurlijk wel bij."

Loef afsteken

Hoewel ze samen tekenen voor een levendige kermis in Zussen, is de gezonde rivaliteit tussen de Dorussen en de Fritsen nooit ver weg. Zo organiseren ze gelijkaardige activiteiten, waarbij ze mekaar de loef proberen af te steken. "Vier dagen op rij trekken de muzikanten van beide maatschappijen door het dorp", aldus Wolfs. "Drie keer in het uniform van de harmonie, één keer in gewone kledij. En ja, dat doen we gelijktijdig. Wat er dan gebeurt wanneer we mekaar kruisen? De harmonie die dan net niet speelt, gaat uit respect aan de kant."

"Onze anciens gaan dan de koppen bij de Fritsen tellen", pikt Geert Theunissen in. "Dat doen de Dorussen stiekem ook, hoor. Dat is nu eenmaal die gezonde wedijver om de grootste te zijn. En achteraf jennen we elkaar hier dan mee."

Nog zo'n 'strijdtoneel': de feesttent. Zowel de Dorussen als de Fritsen plaatsen er eentje aan hun zaal, en werken zich in het zweet om daar de beste dj's op de affiche te krijgen en het meeste volk te lokken. Op die loopafstand van elkaar houden beide verenigingen ook enkele aloude gebruiken in ere, zoals het 'haanslaan' en het 'konijnendorsen'. "Vroeger werd hiervoor een haan gestolen bij een Dorus of een Frits", mijmert Danny Wolfs. "Maar dat is verleden tijd. Elke maatschappij koopt nu zelf een haan, die verdoofd wordt en met de kop naar beneden in een mand gaat. En dan moeten deelnemers die geblinddoekt proberen af te hakken."

En dat konijnendorsen, dan? "Hierbij stoppen we een bloempot omgekeerd in de grond, waarna je die geblinddoekt met een dorsvlegel probeert stuk te slaan", legt Geert Theunissen uit.

Vuurwerk

"Rivaliteit speelt een belangrijk rol", knikt Geert. "Maar de tijd dat we écht rivalen waren, is voorbij. Nu is het allemaal erg vriendschappelijk. Kermis in Zussen, dat is vier dagen plezier maken. Mensen komen buiten, drinken wat, en genieten van de muziek en de ambiance."

Al moet gezegd dat ook de gezonde rivaliteit tot op het laatste moment overleeft. "Ah, het vuurwerk", lachen Geert en Danny. "Wie brengt de mooiste kleuren aan de hemel? Wie krijgt de meeste oooh's en aaah's? De beste zijn, daar draait het om! Eergevoel, hé!"