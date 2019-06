VIDEO. 220 schoolkinderen geëvacueerd nadat hevige brand uitbreekt in Paenhuishoeve Toon Royackers

17 juni 2019

17u20 0 Riemst Maandagmiddag zijn 220 schoolkinderen van basisschool De Klinker in Riemst geëvacueerd. Kort voor twaalf uur brak pal tegenover de school een hevige brand uit in de leegstaande ‘Paenhuishoeve’. Een dichte rookpluim trok naar de school, waardoor beslist werd om alle kinderen meteen weg te halen. Een branddeskundige komt maandagavond nog ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Een buurman zag omstreeks 11.50 uur plots een hevige rookontwikkeling en enkele vlammen aan het houten dak van de leegstaande hoeve. Hij sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. “Ook wij kregen al na enkele minuten te horen dat de rook in de richting van onze school trok”, legt directeur Jeroen Vaesen van De Klinker uit. “Getwijfeld hebben we niet, en gelukkig houden we als school regelmatig evacuatieoefeningen. Daardoor wisten de kinderen én de leerkrachten perfect wat ze moesten doen: inpakken en wegwezen. De brand woedde in de oude hoeve tegenover de school, en gevaar voor overslag was er helemaal niet. Maar de rook dreigde wel het gebouw binnen te komen, en hij hing ook al over de speelplaats. Daarom zijn alle kinderen naar de feestzaal Paenhuys gebracht. Best lastig voor bijvoorbeeld de leerlingen van het zesde studiejaar die nu volop toetsen moeten maken. Maar veiligheid gaat natuurlijk boven alles.”

Maandagnamiddag bleef de school gesloten, en de meeste ouders kwamen hun zoon of dochter afhalen.

Ingestort

De Paenhuishoeve werd door de brand grotendeels vernield. “Het dak is ingestort en verschillende muren zijn niet langer stabiel”, legt burgemeester Marc Vos (CD&V) uit. “Daarom bleef ook de steenweg naar Visé een tijd lang afgesloten. We vreesden dat er puin op de openbare weg kon vallen, met het nodige gevaar voor voorbijgangers. In de loop van de namiddag werd de steenweg weer geopend, maar de lokale Paenhuisstraat blijft voor de veiligheid wel nog tot dinsdag afgesloten. De komende uren gaan enkele muren allicht omgestoten worden, omdat ze toch al op instorten staan.”

Samen met de school zijn nog enkele naaste buren geëvacueerd. “Eén bewoner kan niet in zijn huis blijven omwille van de rook, en zal de nacht elders doorbrengen. Alle anderen konden in de loop van de namiddag wel terugkeren”, aldus burgemeester Vos. “We hebben ook metingen gedaan in basisschool De Klinker. Die lokalen zijn inmiddels allemaal weer veilig. Alle kinderen kunnen dinsdagmorgen dus gewoon weer naar school.”

Oorzaak onduidelijk

Hoe de brand in een leegstaande hoeve zo plots kon ontstaan, is voorlopig onduidelijk. “Alles wijst er op dat het ergens tussen het stro begonnen is,” besluit burgemeester Vos. “Het Parket liet ons weten maandagavond een deskundige te zullen sturen. De Paenhuishoeve staat sinds het overlijden van de bewoners al erg lang leeg. Blijkbaar zijn er 120 erfgenamen, en dat maakt het natuurlijk tot een lastige kwestie. Het gaat om een geklasseerde mergelhoeve, die jammer genoeg al in verval was geraakt.”