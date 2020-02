Via Belgica gaat van start in Riemst Dirk Selis

05 februari 2020

20u46 0 Riemst Via Belgica is de moderne naam van de weg die Bavai in Frankrijk en Keulen in Duitsland met elkaar verbond in de Romeinse tijd. Diezelfde weg verbond ook Tongeren met Maastricht en wordt verondersteld ook door de gemeente Riemst te lopen. Dat geeft voor Riemst een prima gelegenheid om het Romeins verleden in de kijker te zetten.

Het voorbije jaar werkte Riemst al samen met IOED Oost-Haspengouw & Voeren aan initiatieven met een Romeinse toets. Zo konden bezoekers van de Archeologiedagen kennismaken met de Romeinse weg en de tumulus in Herderen en werden kinderen wegwijs gemaakt in de Romeinse periode door middel van workshops. “De Via Belgica was niet enkel een snelweg voor Romeinse legers, maar ook en vooral een snelweg waarlangs allerlei goederen dit deel van het Romeinse rijk binnenkwamen. Het was dus een economische ader”, zegt Peter Neven, bevoegd schepen voor Erfgoed.

Economische ader

Een economisch ader is wat de gemeente Riemst en IOED Oost-Haspengouw & Voeren willen creëren in de voetstappen van de Via Belgica in Riemst. Het project wil een instrument zijn om toeristen én lokale ondernemers met elkaar in contact te brengen. Het schenkt ondernemers een platform waarop zij hun diensten kunnen aanbieden aan iedereen die toeristisch gebruik maakt van de Romeinse weg. Concreet zijn er al drie lokale handelaars die momenteel het project ondersteunen: De Jambrouwerij met zijn Romeinse vruchten, Bakkerij Emmerix met Romeinse pannenkoek en het Wijnkasteel Genoels-Elderen, het enige en oudste wijngoed van België. Op woensdagavond 5 februari werden ze tijdens de kick-off officieel voorgesteld. “De ambassadeurs van Via Belgica zijn blijvend op zoek naar versterking. Ondernemers wiens assortiment of dienst ruimte heeft voor een speciaal item in Romeinse stijl, kunnen brood zien in dit project”, zegt burgemeester Mark Vos.

