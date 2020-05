Verdronken wielertoerist in Vroenhoven is tachtiger uit regio Basse-Meuse MMM

11 mei 2020

19u37 0 Riemst De wielertoerist die zaterdagnamiddag in het Albertkanaal in Vroenhoven bij Riemst belandde en verdronk, was een 84-jarige man uit de regio Basse-Meuse.

Door een stuurfout of omdat hij onwel was geworden, belandde de tachtiger in het kanaal. De brandweer kon de man uit het water halen, maar hulp bleek te laat. De identificatie van het slachtoffer verliep moeilijk, omdat hij geen identiteitsdocumenten op zak had.

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de man alleen woonde, zodat hij niet onmiddellijk als vermist werd opgegeven. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt kreeg in het weekend dan melding van de politie van de zone Basse-Meuse in de provincie Luik. De man woonde slechts een viertal kilometer verder dan de plaats van het noodlottig ongeval.

Zijn onbeschadigde koersfiets werd door de brandweer ook nog uit het kanaal gehaald.