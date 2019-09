Verberckmoes opent meubelzaak in Riemst Lien Vande Kerkhof

12 september 2019

07u35 0 Riemst Bij Verberckmoes is de derde generatie ondertussen aan zet, en die wil groeien. De meubelwinkel uit Sint-Gillis-Waas opent daarom deze maand een nieuwe vestiging in Riemst.

Al sinds 2000 werkt Meubelen Verberckmoes samen met Interieur Eycken, het meubelicoon van Riemst. Beide bedrijven startten eind de jaren vijftig en werden respectievelijk opgericht door Louis Verberckmoes in Sint-Gillis-Waas, de andere door Willy Eycken in Riemst. De aandelen van Interieur Eycken werden echter in 2002 al overgenomen door Verberckmoes.

Digitalisering

“We willen inzetten op bekendheid over heel Vlaanderen en hebben de voorbije 60 jaar een sterke reputatie opgebouwd”, zegt Marc Verberckmoes. “Nu de derde generatie aan zet is wordt er bewust gekozen voor een uitbreiding in Limburg. Maar ook digitalisering en de nood aan centralisatie doet zijn intrede. We brengen alle vestigingen onder één naam. De winkel in Riemst zal dezelfde service en collecties bieden als onze zaak in Sint-Gillis-Waas. Zonder daarbij het bekende gezicht achter de toonbank, de professionele hulp en het advies van de lokale verkoper en de service van de lokale zaak kwijt te spelen. We hebben met de overname alle voordelen van een groot bedrijf, maar met de persoonlijke toets van een lokale winkel’, zegt Verberckmoes.

Nieuwe concepten

“In onze Riemsterse Meubelzaak willen we naast het aanbieden van een selectie van onze beste collectie van de gelegenheid gebruik maken om wat nieuwe concepten te introduceren. Zo stellen we vast dat steeds meer klanten bij het opfrissen van de woonkamer niet langer kiezen voor een volledige nieuwe set tafel met stoelen. Mensen willen meestal of hun tafel of hun stoelen vervangen en op die trend spelen wij in: klanten zullen kunnen kiezen uit een indrukwekkend assortiment aan tafels en stoelen verspreid over maar liefst 1.000 vierkante meter”, zegt Verberckmoes. Verder kunnen klanten met honger of dorst in het hart van dewinkel terecht in Bar Louis, een hedendaagse koffie- en wijnbar met versnaperingen die de interieurbeleving een extra dimensie geeft.”

Drie weekends lang, op 14/15, 21/22, en 28/29 september wordt de opening gevierd. Het programma bestaat uit entertainment, workshops (o.a. Levis, zusjes Mertens van vtwonen, ... ), hapjes en drankjes, muziek, photobooths en nog veel meer.